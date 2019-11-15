Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября 2019 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2020 года. Во всех категориях кредитов зафиксирована неоднородная динамика ПСК, свидетельствуют данные регулятора.
В частности, в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года понизилось значение ПСК по кредитам на новые автомобили, а на подержанные — выросло. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,96
|
12,857
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
17,603
|
18,301
Потребкредиты в категории от 30 тыс. до 300 тыс. и самым большим (свыше 300 тыс.) лимитом кредитования подешевели, но для кредитов с самым маленьким лимитом наблюдалось повышение средней ПСК.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
До 30 тыс.
|
21,76
|
21,816
|
От 30 тыс. до 300 тыс.
|
23,147
|
22,275
|
Свыше 300 тыс.
|
22,283
|
21,806
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) значения ПСК в основном снизились, а рост зафиксирован по длинным (на срок более года) кредитам в размере до 30 тыс. рублей.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
Размер лимита, руб.
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
Кредиты сроком до года
До 30 тыс.
17,93
16,13
От 30 тыс. до 100 тыс.
17,843
16,77
Свыше 100 тыс.
17,578
16,851
Кредиты сроком свыше года
До 30 тыс.
12,456
13,139
От 30 тыс. до 100 тыс.
13,327
12,966
Свыше 100 тыс.
13,96
13,448
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако большие краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме более 300 тыс. рублей) подорожали.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
Размер лимита, руб.
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
Кредиты сроком до года
До 30 тыс.
30,484
30,231
От 30 тыс. до 100 тыс.
17,853
16,612
От 100 тыс. до 300 тыс.
15,902
15,743
Свыше 300 тыс.
10,848
11,282
Кредиты сроком свыше года
До 30 тыс.
20,206
19,889
От 30 тыс. до 100 тыс.
19,12
18,69
От 100 тыс. до 300 тыс.
18,286
17,957
Свыше 300 тыс.
15,446
14,667
Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет
16,379
14,586
Напомним, что Банк России на заседании в октябре понизил ключевую ставку в четвертый раз — до 6,5%. Регулятор также указывал, что сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,143% и 24,137% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,075—29,7%, по POS-кредитам — 17,288—22,468% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,043— 40,308% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 19,448%.
С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
Также рассматривается вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков МФО.