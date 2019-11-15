Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» («Дом.ru»), второй крупнейший оператор после «Ростелекома» в сегменте широкополосного Интернета в России, приобрел 100% компании iHome (ООО «Айхоум») у ее основателя и гендиректора Василия Масловского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», отмечая, что это первое крупное приобретение пермского «ЭР-Телекома» в Москве.

В «ЭР-Телекоме» газете подтвердили информацию о сделке, не раскрыв ее сумму. Директор Piter-IX Николай Метлюк считает, что исходя из годовой выручки iHome вся компания могла быть оценена примерно в 1,5 млрд рублей.

Компания iHome работает в основном на межоператорском рынке, предоставляя в аренду каналы связи и услуги по присоединению к точкам обмена трафиком. Компания имеет собственную магистральную сеть в Москве и еще 30 городах России, а также точки обмена трафиком в восьми странах мира.

Компания iHome сохранит операционную независимость, руководить ею будет занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome Андрей Горбунов, уточнили в «ЭР-Телекоме».

Президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев ожидает от сделки синергетического эффекта и роста доходности бизнеса, поясняя, что она позволит компании дозагрузить емкость собственной федеральной магистральной сети.

