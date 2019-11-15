Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в филиалах шведского банка SEB в странах Балтии, заявила в пятницу пресс-служба эстонского SEB (SEB Eesti).

По сообщению банка, передача журналистских расследований Uppdrag granskning связалась с банком и сообщила, что в ближайшее время осветит предположительное отмывание денег в балтийских странах, с которым якобы связан и SEB.

«SEB оценит любую информацию, которую покажут в телепередаче, и сравнит ее с проведенными самим SEB анализами и прежними случаями. SEB получил вопросы от шведского телевидения, но у него нет больше информации о содержании программы», — сообщает пресс-служба.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу SEB Eesti Сильвер Воху, в свою очередь, сказал изданию Postimees, что на данный момент им известно только то, что в следующей шведской телепередаче будут говорить об отмывании денег в странах Балтии, что может касаться и банка SEB. «Ничего точно не известно, но в интересах прозрачности SEB решил передать эту информацию на рынки», — сказал Воху.

В конце октября стало известно, что прокуратура и криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против эстонского филиала шведского Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011—2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.