«Тинькофф Капитал» зарегистрировал в Банке России правила доверительного управления биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Стратегия вечного портфеля» строится на сбалансированном составе активов четырех классов — это акции, золото, долгосрочные облигации и инструменты денежного рынка. БПИФы будут торговаться в рублях, долларах США и евро, в зависимости от которых будут подбираться активы каждого класса. Торги начнутся до конца ноября 2019 года.

«Стратегия вечного портфеля» учитывает все фазы экономического цикла и максимально устойчива к переходным состояниям экономики и волатильности финансового рынка. Историческая доходность «Вечного портфеля» сопоставима с доходностью российского, европейского и американского рынка акций. Среднегодовая историческая доходность индекса в рублях — 14%, в долларах — 7%, в евро — 5,8%. Положительная доходность у трех- и пятилетних периодов инвестирования — в 100% случаев», — объясняют в «Тинькофф».

Методология расчета индексов разработана совместно с Московской биржей. Купить биржевые фонды «Тинькофф» через Московскую биржу смогут все владельцы брокерских счетов и ИИС. Клиентам «Тинькофф» фонды будут доступны в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».