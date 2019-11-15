Из-за долгов компаний претензии могут получить родственники или наследники их бенефициаров. О двух неоднозначных делах, решения по которым в декабре должен принять Верховный суд, пишут в пятницу СМИ.

В первом деле одна из структур «Роснефти» — кредитор признанного банкротом ООО «Амурский продукт» требует привлечь к субсидиарной ответственности наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера, сообщает, в частности, «Коммерсант» . Погибший в ДТП за три года до иска топ-менеджер подозревался в краже нефтепродуктов, принятых на хранение, но уголовное дело прекратили в связи с его смертью. Цена вопроса — 273,5 млн рублей, но претензии к наследникам в иске ограничены размером полученного ими имущества. В трех инстанциях кредитор проиграл, но ВС счел дело заслуживающим рассмотрения.

Газета «Ведомости» в материале на эту тему, опубликованном на днях, так сформулировала стоящую перед Верховным судом задачу: решить, можно ли привлекать к субсидиарной ответственности наследников человека, который привел компанию к банкротству, но скончался до того, как на него были переложены ее долги.



Во втором деле Федеральная налоговая служба добивается взыскания в порядке субсидиарной ответственности 311,7 млн рублей с директора обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его супруги и детей. Компанией-должником в разное время владели сам Самыловских и родители его супруги, сама же она владела юрлицами, которые участвовали в раскрытой ФНС схеме по минимизации налогообложения «Альянса». Претензии к сыновьям (на момент налоговой проверки несовершеннолетним) связаны с подарками родителей уже после банкротства — это восемь объектов недвижимости и две машины (налоговики исходят из того, что они куплены за счет выведенных из компании-должника активов). Привлечь к ответственности пока удалось лишь Вадима Самыловских; апелляция согласилась взыскать долг и с его супруги, но окружная кассация решение отменила.