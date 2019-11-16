Клиенты Росбанка по всей России с пятницы из-за сбоя испытывают сложности при проведении операций по картам, включая переводы, оплату услуг и снятие наличных в банкоматах, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.

«В данный момент у нас наблюдаются затруднения в проведении операций по картам. У нас последние два дня идут затруднения по картам, некоторые операции не проходят — переводы по картам, оплата услуг, снятие денежных средств», — сказал сотрудник кол-центра.

Он добавил, что сбой у клиентов по всей России. «Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят», — пояснил он.

В кол-центре посоветовали попробовать провести операцию позднее, ближе к вечеру или уже в воскресенье.