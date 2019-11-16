Парламент республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что минимальный уровень зарплаты для бюджетников должен быть установлен не ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

В частности, инициатива затронет таких специалистов, как медицинские и педагогические работники, а также сотрудников в области культуры, науки и социальной сферы, трудящихся в государственном или муниципальном учреждении.

Авторы законопроекта заявили, что средства на эти цели в том числе планируется брать из доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты категории бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3,8%. Решение правительства в том числе коснется сотрудников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, а также медико-социальной экспертизы. На компенсацию этих расходов регионам выделят из федерального бюджета 100 млрд рублей.

Сейчас размер МРОТ составляет 11,28 тыс. рублей. В конце сентября правительство предложило Госдуме установить его размер с Нового года в 12,13 тыс. рублей.