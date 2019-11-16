Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МСП Банку на уровне «ruА+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при невысоких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов и внебалансовых обязательств, сильной ликвидной позицией, а также адекватным уровнем корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, что обусловлено ролью банка как института развития», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 октября 2019 года формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (34% валовых активов), а также межбанковскими кредитами (18% валовых активов).

Также в «Эксперт РА» отмечают, что у банка имеется существенный объем средств, привлеченный от Банка России под программы льготного кредитования субъектов МСП (на 1 октября 2019 года около 13% пассивов).

