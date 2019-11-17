Saudi Aramco начала в воскресенье сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения 30—32 саудовских риала, что по фиксированному курсу составит 8—8,53 доллара за штуку. Об этом говорится в материалах компании.



Всего планируется предложить на саудовской бирже Tadawul 1,5% акций. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря.

Если окончательная цена размещения окажется ниже верхней цены диапазона, то розничные инвесторы смогут рассчитывать на возврат остатка суммы или дополнительные акции на разницу цены.

По расчетам агентства Reuters, стоимость компании составит 1,7 трлн долларов.

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов.

Впервые планы продать на рынке часть акций национальной компании в 2016 года озвучил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в 2 трлн долларов.