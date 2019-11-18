Россия планирует перейти с Кубой на расчеты в нацвалютах, сообщают «Известия» , ссылаясь на четыре источника. По их словам, основной валютой будет рубль, платформой для расчетов послужит система передачи финансовых сообщений ЦБ, а организацией платежей может заняться Сбербанк.

Как заверил собеседник «Известий» в одном из бизнес-объединений, упрощенно предполагаемый механизм расчетов выглядит так: кубинский банк подключается к системе передачи финансовых сообщений ЦБ, товары с острова продаются по этому каналу за рубли, затем накопленная на Кубе российская валюта используется для оплаты товаров отечественного производства. Один из обсуждаемых альтернативных вариантов пополнения счетов кубинских банков рублями — кредитование покупок российской продукции в отечественной валюте, добавил источник «Известий».

Сейчас расчеты с Кубой ведутся главным образом через Росэксимбанк (подконтрольный ВЭБу госбанк, учрежденный специально для финансирования экспорта российской продукции), однако организация также работает с Кубой с большой осторожностью, рассказал собеседник «Известий». Представители «ВЭБ.РФ», по словам двух источников, близких к госкорпорации, также участвуют в переговорах о платежах в нацвалютах.

Источник в Сбербанке, знакомый с ситуацией, сообщил, что госбанк готов проводить такие трансакции, однако лишь при условии, что будет создан безопасный с точки зрения санкций канал платежей.

В ЦБ на просьбу «Известий» подтвердить переговоры с республикой сообщили, что рассматривают варианты расширения расчетов в национальных валютах с иностранными партнерами из разных стран, в том числе и с Кубой. Окончательное решение о нюансах платежей остается за участниками торговой деятельности, добавили там.