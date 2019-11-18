Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок на прошлой неделе резко ускорился, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Об этом сообщает «Коммерсант» .

По оценке издания, суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших на российский рынок акций за неделю, закончившуюся 13 ноября, составил 140 млн долларов. Инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций третью неделю подряд, за это время приток в фонды составил 210 млн долларов.

По данным EPFR, за минувшую неделю фонды emerging markets привлекли более 3,26 млрд долларов, что более чем в восемь раз превышает приток недельной давности. Согласно данным ноябрьского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America Merrill Lynch (BofA), число оптимистов, не исключающих роста мировой экономики в следующем году, на 6% превысило число тех, кто ждет замедления.

EPFR сообщил, что за минувшую неделю в фонды облигаций было инвестировано 60 млн долларов, а за три недели — более 210 млн долларов. По словам аналитиков, снижение ставок на рынках развитых и развивающихся стран, а также уменьшение геополитических рисков вдохновляет инвесторов на новую волну carry-trade с российскими бумагами. Как считают эксперты, фонды пытаются заработать на второй производной — ускорении снижения ставки в России.