Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро дорожал на 2 копейки. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (минус менее 1 копейки). Курс евро на 10:20 мск равнялся 70,56 рубля (плюс 6 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, на открытии торгов в понедельник возможно продолжение разнонаправленной динамики курса рубля.

«Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,5—64,5 рубля и по курсу евро в 70—71,2 рубля», — прогнозировала она.

«Пара доллар/рубль закрыла прошлую неделю в районе поддержки 63,7. Поводов для ее пробития мы не видим. Наоборот, в среду в сенате США начнется обсуждение 12 законопроектов о введении санкций в отношении России. Вряд ли хоть один санкционный законопроект дойдет до подписи в ближайшее время, но сам факт их рассмотрения создаст для рубля негативный фон. Поэтому более вероятно движение пары доллар/рубль в сторону 65,5, нежели снижение в район годовых минимумов 62,6», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.