Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«В чем у нас ключевые опасения? Конечно, очень много усилий надо еще приложить к тому, чтобы править юридическую технику. Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, которые вводятся в этот законопроект, не очень четко описаны, доселе не известны законодательству и вводят некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать», — сказал глава крупнейшего банка РФ, выступая на парламентских слушаниях.

Также он считает, что в документе сильно ограничены виды источников финансирования проектов. «К сожалению, в понятии собственных средств очень сильно заужены те средства, которые определяются, собственно говоря, как вклады в уставный капитал или благотворительная помощь... Мы очень существенно сузим набор проектов, если мы оставим только существующие два инструмента, которые распознаются как собственные средства», — отметил глава Сбербанка. Кроме того, в его презентации указываются и другие связанные с законопроектом опасения.