Сбербанк предложил корпоративным клиентам новый сервис — обслуживание в WhatsApp. В интернет-мессенджере предприниматели имеют возможность «обмениваться с банком сообщениями для быстрого и удобного получения консультаций по оформлению продуктов и услуг», следует из сообщения кредитной организации.

Самыми распространенными темами обращений на текущий момент являются оформление кредита для бизнеса, а также открытие расчетного счета и подбор подходящего пакета по расчетно-кассовому обслуживанию, уточняют в банке.



С момента запуска количество обращений с помощью этого канала выросло до 200 ежедневно, и цифра продолжает расти. Обратиться в банк по новому каналу можно с помощью ярлыка на страницах мобильной версии сайта или написав в WhatsApp напрямую по номеру 8 (495) 665-57-77. Консультации осуществляются в круглосуточном режиме.