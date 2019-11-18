Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области предписал БМ-Банку принудительно взыскать более 11 млрд рублей с признанного банкротом художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Это первое такое решение, говорится в определении суда.



Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли Промсвязьбанк, Сбербанк, фирма «Аквамарин» и «Пулковская торговая компания», ранее также обращались в арбитраж Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказал им. Отказ мотивирован тем, что в законе о банкротстве не был прямо прописан порядок выдачи таких документов. Обжаловать это решение кредиторам не удалось, однако затем Верховный суд РФ разъяснил порядок выдачи исполнительных листов и принял решение отправить иски о них на пересмотр. Согласно материалам суда, решения о выдаче исполнительных листов на принудительное взыскание долгов с Кехмана остальным его кредиторам пока не выносились.

«Выдать акционерному обществу «БМ-Банк» исполнительный лист на принудительное исполнение определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором указать следующее: взыскать с Кехмана Владимира Абрамовича в пользу акционерного общества «БМ-Банк» 11 млрд 189 млн 690 тыс. 611 рублей 62 копейки», — говорится в документе, где также отмечается, что представитель должника на заседании возражал против требований банка о выдаче листа.

Кехман ранее был признан банкротом Высоким судом Лондона и просил российский суд признать действительным это решение на территории РФ, но ему было отказано в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом. Летом прошлого года суд в Санкт-Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана, не освободив его от обязанности вернуть долги кредиторам.

Компания Кехмана по импорту фруктов «Группа JFC» также была признана банкротом, он выкупил часть ее долгов и сам стал ее кредитором. Общий объем долга компании, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей, в числе крупнейших банков-кредиторов — Сбербанк и БМ-Банк.