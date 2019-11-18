Суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого предпринимательства) на 1 ноября 2019 года составила 2,64 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. По сравнению с 1 октября текущего года она увеличилась на 83,4 млн рублей (3,3%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,38 млрд рублей (52,1%).

Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат Значительный рост зарплат в Тыве может быть связан с подъемом сельского хозяйства.

Задолженность по заработной плате на 1 ноября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 45% — работники в сфере обрабатывающей промышленности, 16% — в сфере строительства, 12% — в сфере добычи полезных ископаемых, 8% — занимающиеся сельским хозяйством, охотой, лесозаготовками, 6% — работающие в сфере транспорта.