Правительство РФ 18 ноября утвердило создание новых сервисов на портале госуслуг, в частности единого цифрового окна, следует из документа, опубликованного на сайте Кабинета министров.

«Подписанным постановлением принято решение о создании на едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить: «единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации», — говорится в документе.

Принятые решения, отмечается в сообщении, будут способствовать повышению удобства и прозрачности взаимодействия граждан и организаций с государством, обеспечению применения электронных документов.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что техническая реализация проекта «Единого цифрового окна» на портале госуслуг начнется в следующем году, отмечает Прайм . Проект предусматривает создание окна обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти, возможность совершать сделки купли-продажи имущества с помощью электронной подписи, а также информирование граждан РФ, например, о получении льгот, о которых они не знали, пояснил премьер.