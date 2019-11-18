Семейный финансовый фестиваль пройдет 23 ноября 2019 года на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве. Это мероприятие для взрослых и детей, где каждый сможет улучшить свои знания в области финансовой грамотности через игры и развлечения.

На фестивале будет организовано 20 образовательных и игровых локаций, где состоится 80 мероприятий на тему финансовой грамотности и выступят более 50 экспертов. Для подростков будет работать молодежный лекторий в «Школе», где им расскажут об образовании, востребованных компетенциях, перспективном бизнесе и правилах финансового успеха.

Для взрослой аудитории в локации «Университет» состоятся мастер-классы и лекции, во время которых эксперты расскажут о финансовом планировании, выгодном использовании банковских карт, способах борьбы с финансовыми мошенниками и др.

На мероприятии выступят:

эксперт по телеком-рынку, рынку IТ и информационной безопасности финансового маркетплейса «Банки.ру» Антонина Самсонова;

медиаменеджер, руководитель онлайн-курса финансовой культуры для подростков «Финбо» Юрий Кацман;

заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, эксперт по личному финансовому планированию Сергей Макаров;

заместитель президента – председателя правления БМ-Банка, топ-менеджер группы ВТБ Светлана Толкачева.

Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации на сайте.

Место проведения: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва, Стремянный пер., д. 28, стр. 1).

Время: с 11:00 до 18:00.