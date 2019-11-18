• В России определили регионы с самым быстрым ростом зарплат. Как сообщили во ВНИИ труда, на рост заработной платы влияют показатели производственной и финансовой деятельности субъектов. Динамика зарплат зависит от развития конкретного региона, уровня цен, наличия предприятий определенных отраслей и стартовых значений заработных плат.

• Минфин РФ определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, планируется исключить принятие «индивидуальных решений», обеспечить прозрачность процесса и снизить зависимость от нефти. Как рассказали в Минфине, главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов, так как средства ФНБ в любой момент могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Однако впоследствии предпочтение должно смещаться от ликвидности к доходности, уверены в ведомстве. Также планируется сформировать четкие правила отбора проектов, которые будут реализовываться за счет денег из ФНБ.



• «Яндекс» объявил о планах реструктуризации, в рамках которой в структуре управления компании появится Фонд общественных интересов, которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-гиганта. «Яндекс» уже пригласил в совет директоров фонда представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения. Кроме того, «Яндекс» застраховался от резких изменений в структуре акционеров: гендиректор группы Аркадий Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B, а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти.



• СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В предлагаемых изменениях указывается, что нынешняя версия предоставляет преференции должникам. Так, НАПКА предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство. Должник будет обязан использовать указанный им изначально адрес электронной почты для отправки взыскателю различных уведомлений.

