Абоненты Tcell, одного из крупнейших мобильных операторов в Таджикистане, смогут моментально пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка. О подписании соответствующего соглашения с оператором Сбербанк сообщил в понедельник, 18 ноября.

«В Москве и на всей территории России гости из Таджикистана теперь могут легко пополнить баланс своего телефона, воспользовавшись терминалом Сбербанка или приложением «Сбербанк Онлайн», — уточняется в релизе.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, банк активно расширяет количество партнеров, услуги которых можно оплатить в кредитной организации, и теперь принимает платежи в пользу не только российских компаний, но и иностранных. «Запуск сервиса по оплате услуг мобильного оператора Таджикистана — это первый опыт международного партнерства в области платежей, который мы планируем развивать и дальше», — отметила Кирсанова.

«Заключение соглашения с оператором мобильной связи Республики Таджикистан подарит новые возможности тем, кто посещает нашу страну в качестве туристов, и трудовым мигрантам», — комментирует вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Сбербанка Вячеслав Цыбульников.



В перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими партнерами в различных странах СНГ.