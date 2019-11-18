Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,7875 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 16,4 тыс. сделок на 1,29 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,69—63,95 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,4975 рубля, увеличившись на 16 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,5 тыс. сделок почти на 266 млн евро по курсам от 70,4425 до 70,7175 рубля за евро.

Рубль немного ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, российской валюте в рамках сегодняшней сессии удалось проигнорировать существенное снижение на рынке энергоносителей и, несмотря на некоторую фундаментальную переоцененность, понести лишь незначительные потери.

«При этом «быки» на прошлой неделе не смогли удержать пару USD/RUB выше 64 рублей, что открывало бы им дорогу в район 65 рублей. В текущий же момент повышаются шансы на отступление американской валюты в район 63,5 рубля», — комментирует эксперт.