Сервис для планирования бизнес-путешествий OneTwoTrip for Business совместно с Mastercard проводит акцию «Сезон выгодных поездок». В период с 18 ноября 2019 года по 18 февраля 2020 года держатели бизнес-карт Mastercard могут воспользоваться тремя специальными предложениями, сообщает пресс-служба сервиса.



«С каждой командировки, оплаченной бизнес-картой Mastercard, 2% ее стоимости будут возвращаться клиентам в виде бонусов на OneTwoTrip for Business. Каждый бонус эквивалентен одному рублю, и в дальнейшем накопленными бонусами можно будет воспользоваться для покупки авиа или ж/д билетов, оплаты забронированных номеров в отелях, и в итоге — компенсировать до 100% расходов на служебную поездку», — говорится в релизе.

Кроме того, участники программы Mastercard «Бизнес-Бонус» будут получать за трансакции по бизнес-карте двойные бонусы за оплату в кафе, ресторанах или такси. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки и предложения партнеров программы Mastercard «Бизнес-Бонус».

Клиенты, которые воспользуются и акцией OneTwoTrip for Business, и программой Mastercard «Бизнес-Бонус», смогут в феврале принять участие в розыгрыше трех подарочных сертификатов номиналами 10 тыс., 20 тыс. и 30 тыс. рублей, которые можно будет потратить на любые покупки на OneTwoTrip.