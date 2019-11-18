Закон о защите и поощрении капиталовложений необходим, так как Россия сохраняет потенциал привлечения иностранных инвестиций даже при санкциях, но инвесторам нужны гарантии. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Закон необходим, однозначно. Мы видим, что ресурсы для инвестиций есть, достаточно большие, но при этом они не идут в нашу экономику. Есть потенциал привлечения иностранных инвестиций даже при санкциях, для этого должны быть гарантии этих инвестиций. Гарантии неухудшения условий», — сказал он.

Парламентарий отметил, что законопроект гарантирует инвесторам сохранность инвестиций и постоянные правила игры. «Налог должен взиматься после того, как проект с точки зрения затрат окупится», — подчеркнул он.

Однако Аксаков отметил, что в некоторых новеллах законопроект получился «технически сложным», какие-то аспекты к первому чтению нужно упростить, исключить двусмысленности. Так, например, для бизнеса важно, чтобы покупка земельных участков тоже учитывалась как инвестиция, но законопроект в текущей версии предполагает заключение для этого соответствующих соглашений с уполномоченным органом, что создает дополнительные бюрократические проволочки.

Также, по словам депутата, в законопроекте необходимо прописать, какие инструменты могут использовать банки и другие участники финансового рынка для инвестирования.

Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на 3 декабря, сообщил Аксаков.

Напомним, законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей. Документ состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима. Общий режим, в частности, предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок шесть, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей государство обязуется возместить инвестору ущерб.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020-го, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.