В Иркутской области пресечена деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве. Более 40 человек из 14 регионов страны, инвестировавшие свыше 30 млн рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты, обратились в территориальные органы внутренних дел, сообщается на сайте МВД.

Установлено, что жительница Иркутска создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация «Ромашка». Ее участники посредством сети Интернет заключали различные сделки, перечисляя денежные средства руководителю проекта.

«Особым спросом пользовались так называемые VIP-, или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Необходимым условием для допуска к ним являлось осуществление взноса на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных», — отмечают правоохранители.

Они полагают, что первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнерам по бизнесу, а ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес потенциальных жертв к пирамиде.

В мае этого года организация объявила о приостановлении выплат. Ее деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли. Руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, продуктов питания и строительных материалов, следует из релиза. Для привлечения потенциальных инвесторов по-прежнему использовались возможности социальных сетей, популярных мобильных приложений, а также реклама в средствах массовой информации. На этот раз анонсировалась доходность от 20% до 40%.

В результате проверки выяснилось, что данная компания не располагает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Предварительное расследование уголовного дела продолжается.