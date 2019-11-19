Аналитики международного рейтингового агентства Moody's, оценивая глобальные условия для кредитования, ожидают усиления рисков для экономического роста вследствие неопределенности торговой политики ряда стран и последствий политической непредсказуемости, говорится в сообщении агентства.

«Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времен рецессии 2009 года», — говорится в релизе.

Как отмечает эксперт Moody's Элена Дуггар, на это, в частности, повлияет замедление экономического роста США и Китая — основных двигателей мировой экономической активности. «Рост в странах с развитой экономикой замедлится… тогда как рост во многих странах с развивающейся экономикой будет ниже среднего из-за замедления в Китае и прекращения роста мировой торговли», — отмечает эксперт.

Риски рецессии остаются высокими для Европы и США, тогда как в Китае меры восстановления платежного баланса продолжат создавать трудности для поддержания быстрого роста экономики страны, также считают в агентстве.

Ключевыми рисками как для кредитных условий, так и для глобальной экономики в целом остаются внешнеторговые противоречия и меры протекционизма, что протестирует уровень потребительской уверенности в среде с высоким уровнем политической неопределенности, считают аналитики агентства. Главным образом, по их мнению, такие риски выражаются в торговом споре США и Китая, неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и других двусторонних спорах.

Агентство подчеркивает, что не ожидает рецессии в 2020 году, но при этом отмечает усиление таких рисков из-за упомянутых негативных факторов, притом что пространство для мер фискальной и монетарной политики для предотвращения будущего спада у развитых экономик остается ограниченным.