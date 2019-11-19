Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 41% до 22 млрд рублей, следует из релиза кредитной организации.



«Устойчивая прибыль банка без учета единовременных событий составила 17,4 миллиарда рублей. Рост устойчивой прибыли в структуре чистой прибыли банка составил 23%. Чистый процентный доход вырос на 19% до 40,6 миллиарда рублей; чистый комиссионный доход увеличился на 23% до 18 миллиардов рублей. Капитал банка вырос с начала года на 18% до 133 миллиардов рублей. Объем активов банка за отчетный период достиг одного триллиона рублей. Рентабельность капитала (ROE) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась с 20,5% до 23,4% (ROE регулярного бизнеса составил 18,6%)», — отмечается в сообщении.

Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился с начала года на 27% до 242 млрд рублей в основном за счет залоговых кредитов (портфель вырос до 156 млрд рублей). Портфель ипотечных кредитов повысился на 11% до 62 млрд рублей.

Чистая прибыль корпоративного блока банка за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в 2,3 раза (до 7 млрд рублей) в основном за счет роста чистого комиссионного дохода (плюс 57% по сравнению с девятью месяцами 2018-го).