Банк России установил официальные курсы валют на 20 ноября.

Курс доллара повысился на 1,88 копейки, составив 63,773 рубля (63,7542 рубля на 19 ноября). Курс евро вырос на 9,73 копейки до 70,6286 рубля (с 70,5313 рубля на 19 ноября).

На Московской бирже на 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 19 копеек, валюты стоят 63,68 и 70,5 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,65—63,89 рубля за доллар и 70,44—70,8 рубля за евро.