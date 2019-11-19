Райффайзенбанк за девять месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 28,64 млрд рублей, говорится в релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход финучреждения вырос на 8,9% до 41,97 млрд рублей, рост чистого комиссионного дохода составил 16,9% до 14,8 млрд рублей.

Объем средств клиентов Райффайзенбанка на 30 сентября 2019 года составил 858,148 млрд рублей, снизившись на 1,6% по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет переоценки средств в иностранной валюте. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц уменьшился на 2,6% до 394,955 млрд рублей, объем средств на счетах и депозитах физических лиц снизился на 0,8% до 463,193 млрд рублей; при этом объем средств на депозитах физических лиц вырос на 10,7% до 125,258 млрд рублей.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2019-го составили 1,169 трлн рублей против 1,126 трлн рублей на 31 декабря 2018-го.

