Банк «Русский Стандарт» изучил, на какие увлечения тратят подаренные средства клиенты по предоплаченным тематическим картам в категории «хобби». Согласно исследованию, топ-5 самых популярных подарков в сегменте «хобби» по предоплаченным картам за три квартала 2019 года (по количеству операций) — это «книги», «кондитерское мастерство», «флористика», «фотография» и «киберспорт».

«В рейтинге топовых подарков, на которые тратили по предоплаченным картам банка «Русский Стандарт», — книги. Интересно, что в этом году помимо покупок в классических книжных магазинах в этот список впервые вошли операции, совершенные в интернет-магазинах электронных книг, а также в приложениях для скачивания аудиокниг. По данным статистики, средний чек одной покупки в книжном магазине классического формата — 2 650 рублей. Кондитерское искусство — еще одно популярное хобби в подарок по предоплаченным картам. Сюда вошли как кулинарные курсы, так и походы за сладостями и ингредиентами для выпечки в специализированные магазины. Средний чек одной покупки по подарочной карте банка «Русский Стандарт» здесь составил 2 410 рублей», — следует из релиза.

Самый высокий средний чек операции в топовых категориях «хобби» был отмечен у любителей флористики — на подарки в виде мастер-классов по цветочному дизайну и обучению искусству флористики в среднем тратят 2 940 рублей.

Еще одно увлечение, на которое тратят подаренные средства обладатели предоплаченных карт, — фотография, в эту категорию вошли как заказ памятных фотокниг, так и фотопечать. По данным банка «Русский Стандарт», средний чек одной операции составил 2 066 рублей.

Предоплаченные карты популярны и у геймеров. Средний чек одной операции по такой карте в категории «киберспорт» составляет 1 100 рублей.