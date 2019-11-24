Страховая компания «Согласие» запустила сервис для корпоративных клиентов. Теперь всем компаниям, застраховавшим автомобили по ОСАГО и автокаско в «Согласии», доступен «Личный кабинет», говорится в релизе страховщика.

«Новый сервис позволяет корпоративному клиенту снизить административную нагрузку на сотрудников, курирующих вопросы страхования, и получить аналитическую и статистическую информацию о договорах страхования и урегулировании убытков онлайн. Процессы, связанные с заключением договоров страхования автомобилей и урегулированием убытков, визуализированы и максимально прозрачны для клиента. Страховая компания «Согласие» обеспечивает клиента информационной поддержкой в реальном времени», — отмечается в сообщении.

В «Личном кабинете» можно найти нужный договор и убыток по нескольким критериям/параметрам, управлять данными и моделировать необходимые отчеты, а также узнать информацию об убытке, включая полный комплект документов и фото повреждений транспортного средства.