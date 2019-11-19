Татарстанский банк «Девон-Кредит» (Альметьевск) и Липецккомбанк, принадлежавшие банку «Зенит», присоединены к материнской организации, свидетельствуют данные сайта «Зенита» и сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно сведениям на портале раскрытия, изменения произошли 15 ноября. В частности, в ЕГРЮЛ внесены записи о прекращении самостоятельной деятельности «Девон-Кредита» и Липецккомбанка в связи с их реорганизацией в форме присоединения. В других сообщениях уточняется, что банки присоединены к самому «Зениту», которому ранее были подконтрольны.

В сентябре председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр анонсировал юридическое слияние «Зенита» с татарстанским и липецким дочерними банками 15 ноября 2019 года.



«В сентябре 2018 года банковская группа «Зенит», реализуя свою трехлетнюю стратегию, запустила поэтапный процесс интеграции дочерних банков. В объединенный банк уже вошли банки «Зенит», «Девон-Кредит» и Липецккомбанк, а в будущем войдут Спиритбанк и банк «Зенит Сочи», — указано в сообщении на сайте «Зенита».

В распространенном позже (в среду, 20 ноября) официальном релизе «Зенита», посвященном объединению банков, указано, что объединенная клиентская база финансовых организаций превышает 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Объединение трех ключевых дочерних банков группы — самый трудоемкий и ответственный этап реализации трехлетней стратегии банка «Зенит». За счет синергии от интеграции мы усилим эффект от вложений акционера банка — ПАО «Татнефть», повысим эффективность бизнеса и его капитализацию», — отметил главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.

Как ожидается, за счет консолидации размер активов «Зенита» достигнет 254 млрд рублей, капитал составит 37,5 млрд. Кредитный портфель возрастет до 131 млрд, объем средств, привлеченных во вклады, — до 99 млрд рублей.

Объединенная структура «Зенита» теперь насчитывает 126 офисов продаж, в том числе 22 офиса в Татарстане и Чувашии, а также 13 подразделений в Липецкой и Белгородской областях. Все офисы и онлайн-системы работают стабильно, подчеркнули в банке. Условия продуктов и услуг, ранее оформленных в трех банках, не изменились, перезаключать действующие договоры не требуется.

