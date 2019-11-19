Форум «IT-культура — 2019. Секреты эффективной коммуникации с IT-департаментом. От найма до удержания лучших» пройдет 27 ноября в Москве.

Ключевые вопросы форума:

  • Как и чем вовлекать IT-специалистов в корпоративную жизнь?
  • Как стать привлекательным работодателем для IT-специалистов?
  • Как привлечь и удержать лучших?
  • Тренды рынка кандидатов. Что нас ждет и к чему готовиться?

На мероприятии выступят:

  • Старший менеджер по работе с персоналом (HR BP IT) Tele2 Мария Хоменко;
  • Руководитель направления внутренних коммуникаций «Ростелекома ИТ» Ольга Витшас;
  • Руководитель внутренних коммуникаций и корпоративной культуры сервиса путешествий Tutu.ru Анна Носова;
  • Руководитель отдела по развитию талантов «Яндекс.Деньги» Мила Протасенко;
  • Директор по развитию бренда и корпоративным коммуникациям IBS Кирилл Юхневич.

Место проведения: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74.