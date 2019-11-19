Форум «IT-культура — 2019. Секреты эффективной коммуникации с IT-департаментом. От найма до удержания лучших» пройдет 27 ноября в Москве.
Ключевые вопросы форума:
- Как и чем вовлекать IT-специалистов в корпоративную жизнь?
- Как стать привлекательным работодателем для IT-специалистов?
- Как привлечь и удержать лучших?
- Тренды рынка кандидатов. Что нас ждет и к чему готовиться?
На мероприятии выступят:
- Старший менеджер по работе с персоналом (HR BP IT) Tele2 Мария Хоменко;
- Руководитель направления внутренних коммуникаций «Ростелекома ИТ» Ольга Витшас;
- Руководитель внутренних коммуникаций и корпоративной культуры сервиса путешествий Tutu.ru Анна Носова;
- Руководитель отдела по развитию талантов «Яндекс.Деньги» Мила Протасенко;
- Директор по развитию бренда и корпоративным коммуникациям IBS Кирилл Юхневич.
Место проведения: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74.