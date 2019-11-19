Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Хоум Кредит Банку кредитный рейтинг «A(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка «обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», поясняется в сообщении агентства.

«Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывает волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — добавляют в АКРА.

В агентстве напоминают, что банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N. V., который также владеет и управляет банками в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Индии, Чехии и Словакии. Home Credit N. V. входит в состав международной группы PPF, управляющей активами в различных секторах, включая финансовые услуги, телекоммуникации, машиностроение, биотехнологии и другие. Крупнейший конечный бенефициар банка — Петр Келлнер.

Бизнес банка сосредоточен в сегментах нецелевого необеспеченного потребительского кредитования (63% совокупного портфеля на 1 июля 2019 года), целевых кредитов на покупку товаров и услуг (28%), кредитных карт (9%). При этом на рынке целевых кредитов на покупку товаров и услуг (POS-кредитов) банк занимает лидирующую позицию на российском рынке. Оценка бизнес-профиля ограничивается монолайновым характером бизнеса банка. АКРА также учитывает риски стратегической позиции банка, связанные с высокой подверженностью необеспеченного потребительского кредитования экономическим циклам.

Говоря о позиции банка по капиталу, которая оценивается как сильная, АКРА упоминает, что в ноябре 2019 года «Хоум Кредит» разместил на европейском рынке выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций на сумму 200 млн долларов, что оказало дополнительную поддержку достаточности капитала банка по российским и международным стандартам. Согласно стресс-тесту АКРА, капитал банка в настоящее время демонстрирует высокую способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12 месяцев при росте кредитного портфеля на 15%. Сильная оценка достаточности капитала банка также поддерживается высокими показателями прибыльности.

«Адекватная оценка риск-профиля отражает низкий уровень проблемной задолженности банка, а также специфику его бизнес-модели, основанной на высокорискованном беззалоговом кредитовании», — отмечается в релизе. При этом в АКРА полагают, что текущий уровень проблемных кредитов отражает ситуацию, характерную для периода роста рынка необеспеченного потребительского кредитования, и весьма вероятным является увеличение объема и доли проблемных кредитов на балансе банка по мере прохождения очередного кредитного цикла.



АКРА осуществляет повышающую корректировку оценки собственной кредитоспособности банка («a-») на одну ступень с учетом вероятности поддержки от акционера, указано также в сообщении.