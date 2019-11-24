Основными потребителями кредитных карт в январе — сентябре 2019 года были лица в возрасте от 31 до 40 лет, на долю которых приходится практически треть всех выданных в 2019 году карт. Таковы данные исследования БКИ «Эквифакс».



«В качестве причин роста популярности кредитных карт у поколения Y можно назвать целенаправленную политику кредиторов по их привлечению в банки: введение привлекательных для них условий: дизайн карт, программы кешбэка в специфичных категориях и т. д.», — отмечается в релизе.



На втором месте — потребители в возрасте 41—50 лет с долей около 20%. В совокупности на эти две возрастные группы приходится около половины всех выданных карт. Однако эти держатели карт не являются наиболее активными их пользователями. Так, средний показатель активации карт (совершение хотя бы одной операции) клиентами в возрасте 31—40 лет составляет 67,8%, а для группы 41—50 лет — 63,3%.

«Наиболее активными пользователями карт являются потребители в возрасте до 21 года, которые к третьему месяцу после получения карты активируют до 87% полученных карт. Это максимальный уровень среди всех возрастных групп по итогам 2018—2019 годов. Средний показатель активации карт составляет за тот же период времени 68%. Этот сегмент держателей карт не обделен банковским вниманием, как можно было предположить, — для 20,6% получателей карт в возрасте до 21 года в 2019 году установленный по карте лимит превышает 50 тысяч рублей (плюс 1,9 процентного пункта к аналогичному периоду 2018 года). Доля молодых клиентов с лимитами по картам свыше 100 тысяч рублей составляет в 2019 году 5,6% (двукратный рост к 2018 году)», — отметили в «Эквифаксе».

Всего за девять месяцев 2019-го было выдано 7,1 млн кредитных карт (без учета овердрафтов) на общую сумму 913 млрд рублей. За тот же период времени было выдано 1,51 млн карт с овердрафтом (плюс 18,3% к девяти месяцам 2018-го) на 9,22 млрд рублей (минус 33,5%). Снижение связано с утратой интереса потребителей к данному продукту, заключили в БКИ.

Структура потребителей кредитных карт по возрастам