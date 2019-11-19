Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, невысоким качеством активов, адекватным запасом по капиталу при высокой способности к его генерации, а также адекватным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует кредитный портфель юридических лиц (55% активов на 1 октября 2019 года), который представлен преимущественно кредитами МСБ. Для банка характерен высокий запас ликвидности (на 1 октября 2019 года Н3 равен 107%, покрытие ликвидными активами привлеченных средств составляет 58%).

«Эксперт РА» также позитивно оценивает планы банка по смещению фокуса кредитования с жилищного строительства на коммерческое.

