ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли в 200 млрд рублей в 2019 году, половину которой банк сможет направить на выплату дивидендов, «если не будет каких-то неожиданностей». Об этом заявил в интервью Reuters президент госбанка Андрей Костин.

Как сообщалось, чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 128 млрд рублей, и Костин напомнил эту цифру.

«Я уверен, что мы выйдем на прогнозируемые 200 миллиардов рублей по итогам года. С чистой прибылью на уровне 200 миллиардов рублей у нас за 2019 год будет около 100 миллиардов дивидендов, из которых примерно 80% приходится на долю государства по привилегированным и обыкновенным акциям», — отметил он.

«Таким образом, мы сможем направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов за 2019 год, если не будет каких-то неожиданностей», — добавил глава банка.

В ВТБ не видят оснований не выплатить дивиденды в 50% прибыли по итогам года ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли группы по МСФО.

Впрочем, он не исключил возникновения таких неожиданностей, хотя и подчеркнул, что «пока рано говорить».

«Правительство, например, обсуждает вопрос о частичном списании долгов ОПК за счет банков. Для ВТБ это напрямую связано с потребностями в дополнительном капитале», — сказал Костин, напомнив, что «если банк не выполняет требования по капиталу, в том числе по надбавкам, то Центральный банк обязан автоматически наложить запрет на выплату дивидендов».

«Базель III» за три года с момента его введения в России потребовал от нас дополнительно 450 миллиардов рублей капитала. Плюс дополнительные меры, которые принимает Центральный банк, также увеличивают нагрузку на капитал. Арифметика простая: даже если мы закладываем 5% роста активов (а активы у ВТБ 16 триллионов), 5% роста уже требуют порядка 100 миллиардов капитала», — рассуждает глава ВТБ.

«Надо также учитывать, что ВТБ находится под секторальными санкциями: с 2014 года мы не можем заимствовать на внешнем рынке, а раньше имели такую возможность для пополнения капитала, — отметил банковский топ-менеджер. — Сейчас для пополнения капитала мы располагаем лишь прибылью. Сегодня нам незачем привлекать капитал у акционера. Ситуацию с его нехваткой мы всегда можем решить за счет дивидендов. Если же возникают какие-то дополнительные потребности, значит, необходимо «залезать» в дивиденды, что мы и сделали в текущем году».



Ранее сообщалось, что ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли группы по МСФО. Новая стратегия развития группы ВТБ на 2019—2022 годы предусматривает, что банк вернется к практике выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО уже по итогам текущего года.