Платежная система Mastercard внедряет в России платформу для предоставления банками рассрочек. О первой подобной трансакции, проведенной в интернет-магазине IKEA, платежная система сообщила вместе с IKEA и банками, выступающими партнерами проекта, — Альфа-Банком и банком «Зенит» — на Национальном платежном форуме.

Платформа, над запуском которой работают партнеры, обеспечивает банкам технологическую возможность для мгновенного предоставления рассрочки по карте на оплату приобретений. Над внедрением нового сервиса с Mastercard также работают Райффайзенбанк, банк «Русский Стандарт» и «Билайн». О запуске новой услуги будет сообщаться дополнительно.

Условия и программы кредитования будут определяться банками-эмитентами, подключенными к платформе. Для получения информации держатели карт Mastercard будут обращаться в банк, выпустивший их карту. Держатели кредитных и дебетовых карт Mastercard с овердрафтом, совершая покупку, смогут выбрать подходящий им период погашения кредита — от трех до 12 месяцев.

На начальном этапе платформа будет работать для покупок в Интернете. При оплате заказа трансакция проходит на полную сумму, далее держатель карты частями погашает задолженность перед банком-эмитентом. Для оформления покупки банк — эмитент карты и банк — эквайер торгово-сервисного предприятия должны быть подключены к платформе.

Как уточняется, Альфа-Банк стал первым банком-эквайером, предлагающим подключение и использование новой платформы платежной системы Mastercard по предоставлению мгновенной рассрочки. «Мы сделали процесс использования платформы максимально удобным, а подключение — доступным для всех наших клиентов, занимающихся e-commerce», — отметил, комментируя данный проект, руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

В свою очередь, в «Зените» уточнили, что банк «высоко ценит возможность быть в числе первых банков-эмитентов, который сможет предложить клиентам новый сервис от Mastercard». «Рассрочка будет интересна для действующих владельцев кредитной карты Mastercard, включая зарплатных клиентов, а также новым клиентам банка. Мы уверены, что новая платформа Mastercard станет драйвером нового клиентского опыта рассрочки на трансакционном рынке России», — сказал бизнес-лидер по кредитным картам в департаменте розничных продуктов и маркетинга банка «Зенит» Илья Ликокели.

Mastercard активно работает над подключением банков-эмитентов и банков-эквайеров для масштабирования сервиса, подчеркивается в релизе.



«Помимо удобной структуризации выплат для держателей карт сервис Mastercard обладает преимуществами и для других участников процесса. Для торгово-сервисного предприятия это увеличение среднего чека, для банка-эквайера — возможность предоставления дополнительного сервиса своим клиентам и получения дополнительного дохода, а для банка-эмитента — повышение лояльности клиентов и сокращение операционных издержек при получении софинансирования выплат со стороны торгово-сервисного предприятия», — комментирует вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России Галина Ганеева.