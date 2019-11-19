Главный резерв для развития российской экономики — национальные проекты, причем для них сейчас есть деньги. Об этом заявил в интервью Reuters президент банка ВТБ Андрей Костин.

«Я часто выступаю на конференциях, где спикеры говорят, что надо многое поменять в стране, чтобы все заработало лучше. Мы говорим об этом много лет — ситуация порой движется медленно, поскольку многие структурные реформы требуют длительного времени. Сегодня я упираю на простую вещь: у нас есть деньги для национальных проектов. Честно сказать, другого такого резерва развития экономики я сегодня не вижу», — сказал банкир.

Главное — чтобы эти деньги не украли, чтобы они были потрачены эффективно, подчеркнул он.

«Нацпроекты пока медленно раскручиваются. Это особенность российская — медленно запрягаем, потом быстро побежим. В целом важно, чтобы нацпроекты смогли к себе притянуть достаточное количество частных инвестиций, обеспечив более быстрый экономический рост. Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная — и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций», — отметил Костин.

По его мнению, можно было бы также пересмотреть налоговую политику, в том числе налогообложение частных лиц с низкими доходами.

«Возможно, предоставить определенные льготы по НДФЛ или другим налогам людям с доходами ниже прожиточного минимума, — привел пример Костин. — Это было бы правильно с точки зрения корректировки социального неравенства и в определенном смысле прагматично: люди с низкими доходами потратят высвободившиеся деньги на потребление, повысится спрос, что, в свою очередь, положительно повлияет на экономический рост. Это незначительно снизит доходы бюджета, но бюджет сейчас в профиците. Также можно было бы частично переложить налоговое бремя на более состоятельных граждан. Определенные резервы в этом отношении сегодня есть».

«Что касается налогов для бизнеса, то после повышения НДС в этой части изменений достаточно», — добавил он.



«Можно похвалить наши власти: они обеспечили снижение инфляции и макроэкономическую стабильность. Остальные проблемы — закоренелые, их тяжело решать: судебная система, административное давление. Даже представители правительства порой жалуются, что им самим непросто находить решения и добиваться реализации по тем же нацпроектам... Я не хочу преувеличивать свои ожидания, но когда правительство начинает разумно инвестировать деньги, привлекая при этом частные инвестиции, прежде всего российские, то появляются шансы подняться над планкой выше 1% роста и начать более успешно двигаться. Я бы связывал предстоящий рост прежде всего с этими факторами», — заключил банкир.