Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 2020 года планирует изменить подход к работе с оценочными компаниями, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Так, в январе АСВ проведет новую аккредитацию, увеличит количество аккредитованных оценщиков, а требования к ним станут строже, говорит один из собеседников издания. Задача — повысить эффективность ликвидационных мероприятий и ускорить пополнение конкурсной массы.

В АСВ подтвердили намерение пересмотреть подход к работе с оценщиками.

Аккредитация со следующего года будет проводиться по двум номинациям — «Оценка недвижимого и движимого имущества» и «Оценка бизнеса, материальных активов, прав требования, дебиторской задолженности, недвижимого и движимого имущества, а также иных объектов оценки». Число специализированных организаций будет увеличено до 15. Оценка движимого и недвижимого имущества будет производиться всеми вновь аккредитованными организациями, а оценка бизнеса и более сложных активов — только оценщиками второй группы.

Кроме повышения требований к работникам, руководителям и акционерам «устанавливаются обязательные критерии по наличию в штате оценщиков с опытом работы в оценочной деятельности не менее десяти лет, а также предусматривается предоставление рекомендательных писем от крупных компаний — потребителей оценочных услуг».