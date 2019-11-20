Пенсионный фонд России (ПФР) не исключал безработные периоды жизни человека, в частности время службы в армии и ухода за ребенком, из страхового стажа россиян при формировании пенсий. Об этом говорится в официальном ответе фонда, подписанном главой ПФР Антоном Дроздовым, на запрос председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее сенатор в письме попросил главу ПФР «в связи с публикациями в средствах массовой информации и поступившими обращениями граждан» дать разъяснения, на основании каких федеральных нормативных правовых актов произошли изменения в составе трудового стажа, которые в 2019 году перестали учитываться при формировании пенсии. К таким периодам, по словам Кутепова, в частности, имеют отношение служба в армии или во вневедомственных структурах, уход за ребенком возрастом до полутора лет, временная нетрудоспособность и так далее.

«Появляющиеся в средствах массовой информации сведения об исключении из страхового стажа таких периодов, как военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности), уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально оформленная безработица, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства, не соответствуют действительности», — говорится в документе.

Как объясняют в ПФР, это так называемые нестраховые периоды, они несут социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж временных периодов в жизни человека, в течение которых уплата страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования не производилась. Эти периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды страхования (независимо от их продолжительности). Тем самым страховой стаж не может формироваться исключительно из нестраховых периодов.

«Таким образом, действующее правовое регулирование позволяет учитывать при назначении страховой пенсии основные, важные для человека периоды, когда он не мог трудиться», — подчеркивают в Пенсионном фонде.

В официальном ответе фонда говорится, что при определении размера страховой пенсии коэффициент за полный календарный год перечисленных периодов составляет 1,8.