Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Об этом пишет РБК . Проведением реформ займется правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над реформами министерство предлагает создать новый специальный орган управления — подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Соответствующие предложения министра экономического развития Максима Орешкина изложены в письме первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, который возглавляет комиссию по экономическому развитию.

Орешкин предлагает провести первое заседание правительственной комиссии по экономическому развитию с новыми задачами в середине декабря и в дальнейшем собираться ежемесячно.

Минэкономразвития рассчитывает на переход экономики к «инвестиционно ориентированной модели роста», следует из плана структурных реформ. Чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП до 25% , в министерстве хотят через улучшение инвестклимата повысить желание частного сектора вкладывать деньги в проекты, поднять норму сбережения домохозяйств и увеличить инвестиционную направленность госрасходов как на федеральном, так и на региональном уровне. Сбережения призваны трансформироваться в долгосрочные инвестиции. Доля инвестиционных расходов (суммы затрат на капитальное строительство и бюджетных субсидий на капстроительство) федерального бюджета должна вырасти до 6% от общих расходов; доля инвестиционных расходов регионов — до 15%.

Володин назвал темпы роста российской экономики недостаточными Володин отметил неэффективность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е годы и советское время.

В условиях дефицита рабочей силы Минэкономразвития предлагает продолжать снижать уровень безработицы в экономике (цель — 3,6% к 2024 году) за счет прежде всего борьбы со структурной безработицей в 20 регионах с самыми низкими показателями занятого населения. Добиться этого предполагается за счет механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности и организации опережающего профессионального обучения.

Приток высококвалифицированных кадров министерство рассчитывает обеспечить за счет упрощения получения гражданства иностранными выпускниками российских вузов.

Также ресурс для увеличения экономической активности ведомство видит в женщинах, имеющих детей дошкольного возраста. Уровень занятости среди молодых мам должен возрасти с 66,5% в 2019 году до 68,5% к 2024 году. Для этого женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предполагается дать возможность переобучиться и повысить квалификацию, в регионах — создать дополнительные места в яслях.

Еще один пункт плана — снижение доли государства в экономике. Центр стратегических разработок и РАНХиГС подсчитали, что к 2019 году доля госсектора в России достигла 47% ВВП. По плану министерства этот показатель должен ежегодно сокращаться на 1 процентный пункт и опуститься до 42% к 2024 году.

К началу 2020 года должен быть принят закон, запрещающий деятельность унитарных предприятий в конкурентных отраслях, а к 2021 году — закон, который предоставит Банку России возможность частичной продажи акций санированных банков через такие форматы, как конкурс с предъявлением к инвесторам дополнительных требований, прямая продажа одному инвестору и публичное размещение акций на бирже, следует из плана.