Высокий суд Лондона частично разрешил увеличить сумму расходов экс-владельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, активы которого оказались под арестом, сообщает Forbes . Ранее Беджамов обжаловал решение об ограничении его ежемесячных расходов суммой в 80 тыс. фунтов стерлингов (около 103,4 тыс. долларов) в связи с арестом активов.

Он подал жалобу на решение суда об ограничении расходов, попросив позволить ему тратить до 310 тыс. фунтов стерлингов (почти 400 тыс. доларов). В своем заявлении экс-банкир подчеркивал, что в случае, если ограничение в тратах останется в силе, ему придется покинуть дом в Лондоне, а его семье — жилье в Монако.

Судья Стивен Мейлз отметил, что «расходы некоторых ответчиков на проживание по любым нормальным стандартам весьма чрезмерны». Суд разрешил Беджамову ежемесячно оплачивать жилье в Монако и учебу троих детей в школе, платить до 24 тыс. фунтов стерлингов в Англии и 29 тыс. евро в Монако за охрану, а также тратить не более 18 тыс. фунтов в неделю на аренду жилья в Лондоне. Кроме того, он может сделать единовременный взнос до 144 фунтов в качестве платы за аренду жилья в британской столице. Наконец, на «прочие обычные расходы» бывшему совладельцу Внешпромбанка выделено еще до 40 тыс. фунтов стерлингов.

Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей В июле суд продлил на полгода процедуру реализации имущества Беджамова.

В России Беджамов был заочно арестован в феврале 2016 года по обвинению в крупном мошенничестве. Ограничение на траты было наложено на Беджамова после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал его активы на 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,7 млрд долларов).