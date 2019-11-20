Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что рост ВВП России в 2020 году не превысит 1,3—1,5%.

«В следующем году экономический рост, по моей оценке, будет около 1,5% или ниже — скорее 1,3%. К сожалению», — сказал Кудрин.

Участников первой сессии инвестиционного форума «Россия зовет» попросили дать прогноз по росту российской экономики на 2020 год. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин не стал отклоняться от официального прогноза регулятора — от 1,5% до 2% в год.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что официальный прогноз правительства — 1,7%. «Поэтому будем стараться делать все, чтобы в следующем году было не меньше 2%», — добавил он.

«Надо с нашими статистиками поговорить. Я думаю, до 2% вполне можно добить», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.