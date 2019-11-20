Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вернулся в начале осени к уровню июня — июля текущего года после зафиксированного в августе спада, нехарактерного для этого месяца. Рост чистого спроса также мог быть связан с более активной покупкой физическими лицами наличных долларов и евро в период их удешевления к рублю в третьей декаде сентября, отмечается в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в сентябре по сравнению с августом на 23% и составил в долларовом эквиваленте 4,2 млрд долларов. Спрос на доллары США увеличился на 24%, на европейскую валюту — на 22%, составив 2,8 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с августом на 35% — до 2,5 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в сентябре 2019 года физическими лицами было снято 1,8 млрд долларов (плюс 9% к августу).

Совокупное предложение населением наличной инвалюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) уменьшилось в сентябре 2019 года по сравнению с августом на 9% и составило 2,9 млрд долларов. Совокупное предложение долларов сократилось на 10%, евро — на 5%, до 1,9 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно.

В сентябре россияне продали уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты (минус 23% в месячном выражении) и зачислили на валютные счета в банках 1,8 млрд (плюс 4%).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в сентябре до 1,4 млрд долларов. Увеличение чистого спроса отмечалось как по долларам США, так и по европейской валюте.



Напомним, в августе-2019 чистый спрос населения на наличную иностранную валюту равнялся 0,3 млрд долларов, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем в четыре раза.

