Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что капитализация «Газпрома» в настоящее время находится на минимальном уровне и будет только расти.

По мнению российского президента, все позитивные новости со стороны «Газпрома» в текущем году — это заслуга политики, проводимой главой компании Алексеем Миллером.

«Капитализация будет расти. Она вообще явно занижена, это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром» даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире», — сказал Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Самый большой потенциал развития — это у компании «Газпром» среди энергетических компаний мира. Не сомневаюсь», — заключил российский президент.