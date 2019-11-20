Освоено только 64% средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Проблема заключается в том, что очень большой объем средств на реализацию нацпроектов выделяется из федеральных источников, а осваиваться они должны на территориях субъектов РФ, — пояснил он. — Поэтому изначально и правительству, и руководителям регионов РФ нужно было бы больше внимания уделять взаимодействию».

По словам президента, нацпроекты охватывают важнейшие направления развития, которые актуальны не только для России, но и для всего мира — это, прежде всего, высокотехнологичное развитие, развитие инфраструктуры и другие.

«Чтобы найти средства на реализацию нацпроектов, мы пошли даже на то, чтобы увеличить НДС. И для нас очень важно, чтобы собранные средства были потрачены эффективно. Нам необходим результат, который выразится в увеличении темпов экономического роста, повышении производительности труда, улучшении качества трудовых ресурсов и в конечном итоге отразится на благосостоянии людей и росте их реальных доходов», — добавил Путин.