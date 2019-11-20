XI ежегодный Финансовый форум России состоится 3 декабря 2019 года в Москве, в отеле «Марриотт Роял Аврора».

Сессии форума:

  • Вызовы и возможности для экономики России на рубеже десятилетий;
  • Мировые финансы: прогноз развития;
  • Традиционные рынки капитала и альтернативные источники заимствований;
  • Повестка дня для финансового директора на 2020 год;
  • Рынок публичного долга для средних и мелких заемщиков.

Подробнее о мероприятии — на сайте.

По вопросам делегатского участия можно обратиться к Екатерине Алексаночкиной (+7-495-956-34-58 #1951; e.alexanochkina@vedomosti.ru) и Антону Клюкину (+7-495-956-34-58 #4234; a.klyukin@vedomosti.ru).

По вопросам аккредитации СМИ: Надежда Бирюкова, +7-495-956-34-58 #4236; n.biryukova@vedomosti.ru.