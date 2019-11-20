XI ежегодный Финансовый форум России состоится 3 декабря 2019 года в Москве, в отеле «Марриотт Роял Аврора».
Сессии форума:
- Вызовы и возможности для экономики России на рубеже десятилетий;
- Мировые финансы: прогноз развития;
- Традиционные рынки капитала и альтернативные источники заимствований;
- Повестка дня для финансового директора на 2020 год;
- Рынок публичного долга для средних и мелких заемщиков.
Подробнее о мероприятии — на сайте.
По вопросам делегатского участия можно обратиться к Екатерине Алексаночкиной (+7-495-956-34-58 #1951; e.alexanochkina@vedomosti.ru) и Антону Клюкину (+7-495-956-34-58 #4234; a.klyukin@vedomosti.ru).
По вопросам аккредитации СМИ: Надежда Бирюкова, +7-495-956-34-58 #4236; n.biryukova@vedomosti.ru.