Президент России Владимир Путин предполагает, что США вводят ограничения против Китая, так как экономика КНР более эффективная.

«Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление [развитие экономики Китая] дает очень хороший результат, совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская», — сказал глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет». «Я думаю, что вот это в значительной степени вызывает озабоченности наших американских друзей и объясняет вводимые против Китая ограничения. Именно это обстоятельство, а не диспаритет в торговом балансе», — отметил Путин.

Он также заявил, что попытки сдержать развитие Китая и России будут продолжаться, это элемент недобросовестной конкуренции. «К сожалению, об этом публично говорят в самих Соединенных Штатах, допустим. Целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель — сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода», — сказал Путин.

По его словам, такая политика все равно не сможет остановить развитие мировой экономики. «Она будет продолжаться, на мой взгляд. От этого нам никуда не деться. Это как элемент такой недобросовестной конкуренции. Но все-таки мировое развитие неизбежно будет идти вперед. Вопрос в темпах: они могут быть чуть больше, чуть меньше. Но в конечном итоге все-таки баланс будет найден между интересами», — отметил президент.

По его словам, введение ограничительных мер в отношении одной страны так или иначе отражается на собственных интересах того государства, которое прибегло к ним. «Это не сразу просматривается. Но когда люди, те, кто инициирует эти процессы, сталкиваются с негативными последствиями для себя, начинают анализировать, почему это получилось, как это получилось. При своих следующих шагах стараются этого избегать. В конечном итоге баланс интересов так или иначе будет найден, а развитие мировой экономики неизбежно», — заявил президент РФ.

При этом Путин считает, что США не заинтересованы в обострении торговой войны с Китаем. «В ближайшее время, я думаю, с учетом даже внутриполитического календаря США, никто там не заинтересован в обострении торгово-экономических отношений между США и Китаем», — сказал Путин.