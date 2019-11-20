Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке перечисления Банком России в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка в 2020, 2021 и 2022 годах. Закон внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Доходы от участия в капитале Сбербанка подлежат перечислению в бюджет до 1 августа 2020 года, 2021 и 2022 года соответственно. Предполагается, что эту сумму в виде дивидендных выплат получит ЦБ, а затем перечислит ее в федеральный бюджет. Изначально предполагалось, что это положение должно было закрепляться на постоянной основе, но ко второму чтению была одобрена поправка, закрепляющая положение сроком на три года.

Федеральный бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, 254,6 млрд и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно.