Кибермошенники ищут те компании, которые будут готовы заплатить значительные суммы за восстановление своих данных, поэтому в ближайший год это «целевое вымогательство» будет набирать обороты и, возможно, станет более агрессивным. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». По прогнозам экспертов компании, угрозы станут более скрытными и целенаправленными.

Так, в ближайшее время возникнет опасность утечек особенно ценной информации — биометрических данных человека. Также киберпреступники могут начать применять искусственный интеллект для изучения профиля жертвы и создания информационных подделок.

Вместо шифрования файлов злоумышленники могут начать угрожать жертвам публикацией украденных данных. Кроме того, киберпреступники могут избрать мишенями не самые очевидные устройства: умные телевизоры, часы, машины, дома.

Целевые атаки тщательно спланированы и проработаны, поэтому жертва может долгое время не подозревать о том, что находится под атакой. Также в большинстве случаев не представляется возможным установить, кто именно стоит за подобными вредоносными операциями. Как полагают эксперты «Лаборатории Касперского», в будущем киберкриминальные группы будут стремиться также выставить виноватым за свои действия кого-либо еще.