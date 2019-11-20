Кибермошенники ищут те компании, которые будут готовы заплатить значительные суммы за восстановление своих данных, поэтому в ближайший год это «целевое вымогательство» будет набирать обороты и, возможно, станет более агрессивным. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». По прогнозам экспертов компании, угрозы станут более скрытными и целенаправленными.
Так, в ближайшее время возникнет опасность утечек особенно ценной информации — биометрических данных человека. Также киберпреступники могут начать применять искусственный интеллект для изучения профиля жертвы и создания информационных подделок.
Банки зачастую пользуются устаревшими протоколами для шифрования соединения.
Вместо шифрования файлов злоумышленники могут начать угрожать жертвам публикацией украденных данных. Кроме того, киберпреступники могут избрать мишенями не самые очевидные устройства: умные телевизоры, часы, машины, дома.
Целевые атаки тщательно спланированы и проработаны, поэтому жертва может долгое время не подозревать о том, что находится под атакой. Также в большинстве случаев не представляется возможным установить, кто именно стоит за подобными вредоносными операциями. Как полагают эксперты «Лаборатории Касперского», в будущем киберкриминальные группы будут стремиться также выставить виноватым за свои действия кого-либо еще.